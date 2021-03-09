Испанская компания хочет запустить производство "Спутника V" в стране

Испанская компания ведет переговоры с РФПИ по производству "Спутника V" в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инвестиционная компания IberAtlantic из Испании ведет переговоры по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в стране. Об этом сообщил генеральный директор компании Педро Моуриньо.

В частности, переговоры ведутся с испанской фармацевтической компанией Zendal, ранее подписавшей соглашение о производстве антиген американской вакцины Novavax и участвующей в разработке испанского препарата от COVID-19.

Моуриньо отказался раскрывать подробности переговоров с Zendal и РФПИ, пишет РИА Новости. Но рассказал, что "перспективы переговоров очень хорошие".

Гендиректор IberAtlantic выразил уверенность, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит российскую вакцину, так как научное сообщество считает препарат одним из лучших. Кроме того, на европейском рынке были одобрены другие вакцины, которые, по мнению Моуриньо, менее эффективные и более проблемные.

Ранее РФПИ подписал соглашение о производстве "Спутника V" в Италии. Производство препарата в стране должны запустить в июле 2021 года.