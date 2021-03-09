Ученик подорвал самодельную бомбу в школе США: пострадали шесть человек

Ученик подорвал самодельную бомбу в школе США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После непреднамеренного взрыва в классе школы в населённом пункте Ньюэйго, расположенном в американском штате Мичиган, пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых пять школьников и один учитель. Об инциденте сообщила местная полиция.

Как уточнили в полиции, предварительное расследование показало, что 16-летний школьник случайно взорвал взрывное устройство, которое он сделал дома и пронёс в школу.

«Устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям у самого 16-летнего и ещё четырёх одноклассников», - говорится в заявлении правоохранителей.

Школа была эвакуирована из-за инцидента. Следователи продолжают расследование и выясняют состав сделанной учеников взрывчатки.

Напомним, два года назад трем подросткам в США предъявили обвинения в подготовке взрыва в школе. После обыска в доме одного из школьников была обнаружена книга с инструкцией по изготовлению взрывчатого устройства.