Роструд рассказал о следующих длинных выходных

Россиян ждут две укороченные рабочие недели в начале мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале мае россиян ждут следующие длинные выходные. Нерабочие дни объявлены в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы, сообщили в пресс-службе Роструда.

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, то есть первые две рабочие недели месяца окажутся четырехдневными, пишет ТАСС.

Следующая укороченная рабочая неделя будет в начале лета в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году праздник выпал на субботу, поэтому нерабочий день был перенесен на понедельник, 14 июня.

Также длинные выходные будут в ноябре. Трехдневная рабочая неделя будет в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября — выходными.

Последняя рабочая неделя 2021 года будет укороченной и закончится в четверг, 30 декабря, так как 31 декабря объявлено нерабочим днем.

Ранее Роструд уже напоминал о трех четырехдневных рабочих неделях, которые ждут россиян весной 2021 года. Они связаны с празднованием Международного женского дня, Дня труда и Дня Победы.