Торговые сети и производители России заморозят цены на мясо птицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупные производители мяса птицы в России и торговые сети договорились о временно заморозить отпускные цены на тушки бройлеров и установить уровень продаж не ниже, чем в прошлом году.

Как сообщает «Коммерсант», соглашение между сторонами заключен сроком на три недели, но не был закреплен документально. Согласно договоренности, было принято решение сохранить объемы поставок на уровне не ниже прошлогоднего для удовлетворения возросшего спроса.

Уточняется, что среди участников договора члены Национального союза птицеводов, который включает «Продо», «Черкизово», ГАП «Ресурс», и также Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей «Магнит», X5 Retail Group, Auchan, Metro и другие.

Оптовые цены тушки птицы были зафиксированы на уровне 145 рублей за килограмм, однако розничной стоимости соглашение не касается.

Отмечается, что подобные меры были приняты в связи с ростом спроса на бройлеров из-за сокращения производства. Уточняется, что начало текущего года покупательный интерес к мясу птицы возрос на 10-20 процентов, однако производство данной продукции снизилось на 6,4 процента вследствие роста цен на яйца, а также перебоев с поставками, птичьего гриппа и других факторов.

В Минсельхозе подтвердили, что на российском рынке отмечен дисбаланс спроса и предложения, который в свою очередь оказывает влияние на цены. Стабилизацию ситуации министерство ожидает к маю, но сообщает, что дефицита каких-либо видов продукции в данном сегменте не предвидится.