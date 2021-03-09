Аналитики Пентагона назвали российские ЗРК С-400 угрозой безопасности США Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Специалисты из Исследовательской службы конгресса США проанализировали системы ПВО различных стран и пришли к выводу, что российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» представляет серьезный вызов США.

Пристальное внимание на комплексе остановили по той причине, что «он оснащен радарами с радиусом действия до 400 км, а также ракетами сопоставимой дальности».

Исследователи отмечают, что подобный запас дальности и возможности маневрирования позволяет эффективно поражать цели.

В список потенциальный «противников» Штатов попала не только России, но и Китай, Иран. Как отмечается в докладе, эти страны рассматривают военно-воздушные силы в качестве основного преимущества США при проведении военных операций.

Аналитики обеспокоены военным сотрудничеством стран. В частности, Москва и Пекин более десяти лет работают над системами ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access / area denial, или A2/AD).

Эти системы включают в себя интегрированные комплексы ПВО. За годы разработок удалось серьезно увеличить радиус действия комплексов. Еще одна опасность кроется в том, что современным системы ПВО представляют собой не конкретную ракету или датчик, а распределенную сеть.

В связи с этим, исследователями предлагается направить усилия на разработку своих систем, способных противостоять российским и китайским. Аналитики подчеркивают, что подобные технологии уже имеются. Например, это ракеты большой дальности и оборудование для подавления радаров.

Помимо этого, целесообразно рассмотреть возможности замены физического пространства виртуальным для тренировок по использованию вооружений, пишет RT.

Еще один оружием, способным противостоять С-400 станет разрабатываемый бомбардировщик B-21 Raider. Самолет можно использовать в качестве переносчика обычного и ядерного оружия. Несмотря на все плюсы бомбардировщика, его нельзя рассматривать как угрозу для российских С-400, отметили в беседе с ФАН эксперты.