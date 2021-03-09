Россия в 2020 году побила рекорд по поставкам продуктов за рубеж

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным после распада СССР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории. По подсчетам федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза России, Россия поставила в другие страны 79 миллионов тонн продукции на 30,7 миллиарда долларов. Это на 20% больше в денежном и натуральном выражении по сравнению с 2019 годом.

Россия побила свой рекорд 2018 года, когда за рубеж было поставлено 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов, передает РБК. Более того, в 2020 году наша страна впервые за постсоветскую историю заработала на экспорте больше, чем потратила на импорт.

Минсельхоз ожидает, что в 2021-м будет выполнен рубеж по поставкам в 26 миллиардов долларов. Задачу наращивать поставки продукции в другие страны поставил в 2018 году президент России Владимир Путин. К 2024 экспорт АПК должен вырасти до 45 миллиардов долларов.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем за январь-февраль 2021 года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичными показатели прошлого года. Оборот товаров между странами был осуществлен на сумму в 68,6 миллиарда долларов.