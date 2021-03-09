Военные эксперты объяснили, почему Пентагон видит угрозу в российских С-400 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские военные эксперты прокомментировали выводы исследовательской службы конгресса США. Аналитики пришли к выводу, что российский ЗРК С-400 может угрожать безопасности и интересам США.

Член Академии военных наук Андрей Кошкин объясняет, что подобные выводы делаются исходя из того, что США до сих пор не обладают полноценным оружием, способным противостоять многим российским разработкам.

- Это признание успеха нашего военного сообщества и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Российская ПВО уже испытана в боевых действиях, а США пока даже не имеют возможности проверить вооружение у себя на полигоне, - отметил в беседе с RT Кошкин.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что Россия ушла далеко вперед в части развития комплексов ПВО и защиты воздушного пространства.

По его мнению, США уже несколько лет пытаются создать аналог С-400, но операция не увенчается успехом. Чтобы скрыть свои провалы, звучат заявления о нехватке пространства для испытаний.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 – боевой комплекс, способный поражать все известные средства авиации, включая летательные аппараты с технологией малозаметности и самолеты-разведчики. «Триумф» может попадать в цель, движущуюся со скоростью 4,8 км/с.

ЗРК закупает Китай, Турция и Индия.

Покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России создала много проблем Вашингтону. Сначала США грозили Анкаре «большими неприятностями», затем стращали изгнанием Турции из НАТО и, наконец, отказали ей от поставок 100 самолетов F-35. И вот – еще одна, весьма экзотичная американская идея: сенатор США Джон Тьюн предложил (за счет бюджета Пентагона) выкупить российские С-400 у Турции.

В Анкаре же предостерегают Вашингтон от давления, так как это может обернуться обратными последствиями, пишет ФАН.