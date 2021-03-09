Ущерб от коррупции в России в 2020 году превысил 63 миллиарда рублей

Ущерб от коррупционных преступлений в России в прошлом году превысил 63 миллиарда рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году превысил 63 миллиарда рублей.

Он рассказал, что сумма взяток по преступлениям о получении взяток составила более трех миллиардов рублей, о даче взяток — 2,1 миллиарда рублей.

- В результате совершения иных коррупционных преступлений, в том числе таких, как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, в 2020 году причинен имущественный ущерб на сумму, превышающую 58 миллиардов рублей, — сообщил Балдин в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что это 11% от общей суммы ущерба, нанесенного в 2020 году всеми видами преступлений.

Также в прошлом году суды России вынесли восемь тысяч обвинительных приговоров в отношении девяти тысяч человек, которым инкриминировали коррупционные преступления.

Ранее Виктор Балдин назвал самые коррумпированные регионы России. Лидеров антирейтинга стала Москва. Республика Татарстан и Ставропольский край заняли второе и третье места соответственно.