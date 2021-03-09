Способное достроить «Северный поток-2» судно прибыло в Калининград для испытаний

Трубоукладывающее судно "Академик Черский" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое готовится присоединиться к строительству газопровода «Северный поток-2», прибыло в район Калининграда для прохождения ходовых и предэксплуатационных испытания. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Ранее судно покинуло немецкий порт Висмар, у причала которого оно находилось с конца января. После прохождения испытаний «Академик Черский» приступит к прокладке своего участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, где на данный момент работает баржа «Фортуна».

Напомним, ранее датское Морское управление (DMA) сообщило, что строительство газопровода «Северного потока-2» в водах Дании продлили до конца сентября текущего года, работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм, и движение судов в данном районе будет ограничено.

Тогда же в Nord Stream 2 AG заявили, что судно «Академик Черский» вышел из порта Висмар в район Калининграда для прохождений испытаний, после чего приступит к трубоукладочным работам, которые он будет вести в исключительной экономической зоне Дании.