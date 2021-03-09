Юрий Лоза раскритиковал решение об отправке певицы Manizha на Евровидение

Юрий Лоза заявил, что в России творчество Манижи Сангин никому неинтересно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал выбор россиян отправить в качестве участника от России на Евровидение певицу Manizha. Лоза также считает "никому не интересными" всех артистов, которые за последние 10 лет представляли Россию на международном музыкальном конкурсе. Он также считает, что творчество Манижи никому неинтересно в России.

- Когда они представляли Россию? Они представляют сами себя! Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Все представляют какую-то свою структуру собственную. Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет! - заявил Лоза в интервью телеканалу РЕН.