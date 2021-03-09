Роспотребнадзор предупредил о возможной опасности свежей зелени Фото: Евгения ГУСЕВА

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, какую опасность может представлять собой свежая зелень из магазина

Как сообщила специалист в интервью радио Sputnik, проблемы могут быть связаны с несоответствием требованиям по санитарно-химическим показателям, а также появлением паразитов в данной продукции. По ее словам, в 2020 году в России 1,1 процента продукции не соответствовали требованиям, и прежде всего несоответствие были замечены в превышении содержания нитратов.

Эксперт указала на то, что в зелени могут обнаруживаться яйца гельминтов, если ее будут выращивать в необорудованных теплицах, где не соблюдаются требования безопасности. Попадая в организм, гельминты могут вызвать заболевания, среди которых гельминтоз.

«В прошлом году 0,3 процента исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья», — отметила специалист.

Раева также сообщила, что в прошлом году 2,2 процента исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, в основном это относится к нарезанной зелени, и рекомендовала подвергать такую зелень дополнительной обработке.

При этом она напомнила, что употребление зелени в пределах 100 граммов в день полезно, если у человека нет индивидуальной непереносимости или серьезных хронических заболеваний, но данный продукт дает большую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник.