Роскачество обнаружило кишечную палочку в замороженных блинах трёх марок

Роскачество исследовало 20 торговых марок (ТМ) замороженных блинчиков с мясом, произведенных в России Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Специалисты Роскачества исследовали замороженные блинчики с мясом 20 торговых марок, произведённых в России. Стоимость всех образцов составляла от от 11,4 до 137 рублей за 100 грамм. Образцы проверили по 513 показателям, сообщается в заявлении Роскачества.

- Эксперты выявили несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям у половины исследованных торговых марок. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у ТМ "Ашан", "ВкусВилл", "Лента", "Морозко" "От Ильиной" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых". Блинчики с мясом "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко" содержали бактерию кишечной палочки, - сказано в сообщении ведомства.