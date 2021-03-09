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Роскачество обнаружило кишечную палочку в замороженных блинах трёх марок

Ведомство исследовало продукцию 20 компаний стоимостью от 11 до 137 рублей за 100 грамм
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роскачество исследовало 20 торговых марок (ТМ) замороженных блинчиков с мясом, произведенных в России

Роскачество исследовало 20 торговых марок (ТМ) замороженных блинчиков с мясом, произведенных в России

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Специалисты Роскачества исследовали замороженные блинчики с мясом 20 торговых марок, произведённых в России. Стоимость всех образцов составляла от от 11,4 до 137 рублей за 100 грамм. Образцы проверили по 513 показателям, сообщается в заявлении Роскачества.

- Эксперты выявили несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям у половины исследованных торговых марок. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у ТМ "Ашан", "ВкусВилл", "Лента", "Морозко" "От Ильиной" и "Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых". Блинчики с мясом "ВкусВилл", "От Ильиной" и "Морозко" содержали бактерию кишечной палочки, - сказано в сообщении ведомства.