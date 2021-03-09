Футуролог рассказал, как будут проходить войны будущего

Футуролог предсказал, что в будущем войны превратятся в соревнования по выпуску качественных боевых роботов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Войны будущего превратятся в соревнования по выпуску качественной боевой робототехники, считает член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.

Эксперт рассказал, что раньше боевые роботы были в рядах только богатых стран вроде США. Однако уже сейчас Турция и Израиль производят собственные дроны. Кузнецов считает, что в будущем появятся сухопутные и морские дроны.

По словам специалистов, использование дронов на войне поменяет представление государств о том, что люди — это потенциальные солдаты.

- Роботы ломают эту схему, потому что заменяют людей на рабочих местах и в армии. Модель государства, которое сильно не людьми, а роботами - к такому мы еще просто не готовы, — заявил Кузнецов в интервью РИА Новости.

Ранее военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказал, готова ли Россия к войне дронов, как это происходило в Нагорном Карабахе. Эксперт внимательно изучил видеоролики, в которых азербайджанские беспилотники уничтожают армянские танки и пушки.