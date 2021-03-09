Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

Правительство России вводит в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги для своевременного реагирования на потенциальный рост. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги … решение утверждено правительством», - говорится в соответствующем заявлении.

Как отмечают в правительстве, новый инструмент даст возможность наладить системный анализ ситуации на рынке, а также осуществлять прогнозирование рисков подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста стоимости на такие товары и услуги.