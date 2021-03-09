Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Пучдемона и еще двух каталонских политиков

Карлес Пучдемона Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще двух других каталонских политиков - Тони Комина и Клару Понсати.

Результаты тайного голосования в удаленном режиме, которое депутаты провели вечером в понедельник, 8 марта, объявили на сессии Европарламента утром во вторник, 9 марта. Такое решение позволит возобновить процесс об экстрадиции каталонских политиков в Испанию, где их ждет тюремное заключение

«Решения об отмене депутатской неприкосновенности Карлеса Пучдемона, Тони Комина, Клары Понсати утверждены», - говорится в сообщение Европарламента.

Напомним, Верховный суд Испании в октябре 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам из-за проведения незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Девять человек получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд приговорили к штрафам. От испанского правосудия скрываются Пучдемон и трое бывших членов правительства региона, которые покинули страну сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом.