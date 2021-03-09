Российских рыбаков предупредили, что лед на водоемах стал слишком тонким Фото: Милана СОКОЛ

Зимняя рыбалка- развлечение, любимое тысячами россиян. Но с каждым днем подобное удовольствие несет в себе слишком много риска для жизни.

С приходом тепла лед на реках и озерах становится тонким и может в любой момент провалиться. Для спасателей уже началась горячая пора, она вышли на усиленное дежурство и мониторят водоемы, предупреждая рыбаков об опасности.

Госинспектор центрального инспекторского отделения ГИМС МЧС Олег Павлов поясняет Пятому каналу, что инспекторы проходят за день десятки километров, бурят лунки во льду и измеряют его толщину.

В зависимости от региона страны, где-то он еще пятьдесят сантиметров – по такому льду можно проехать на грузовике. Но подвох в том, что всего в паре метров уже может начинаться процесс таяния и там толщина покрова не превышает семи-десяти сантиметров.

- По факту, это 2-3 сантиметра льда и смерзшийся снег. Стоит начаться оттепели, как даже полуметровый лет стремительно растает, - говорит инспектор.

И если в подмосковном регионе у отдыхающих еще есть неделя другая, чтобы напоследок насладиться зимней рыбалкой, то на юге страны реки уже давно вскрылись и есть первые ЧП.

9 марта очередные горе-рыбаки поплатились за свою беспечность в Приморье. Прямо на глазах у владельца под лед провалилась машина на реке Раздольная.