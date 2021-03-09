В суд поступило 12 протоколов на соцсети за призывы детей к участию в незаконных акциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В суд поступило 12 протоколов о миллионных штрафах в отношении мессенджера Тelegram, солильных сетей Facebook, Twitter, TikTok и компании Google из-за неудаления контента с призывами детей в несанкционированных акциях.

«В судебный участок поступило два административных протокола в отношении Telegram, один протокол в отношении TikTok, и по три протокола в отношении Facebook, Twitter, и Google», - приводит «Интерфакс» сообщение суда.

Как уточняется, в отношении компаний составлены протоколы по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ о неудаление владельцем информационного ресурса в сети информации в случае, если обязанность по удалению, предусмотрена законодательством России. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В суде заявили, что заседания по протоколам в отношении Facebook, Twitter, и Google пройдут 2 апреля текущего года в 422-м мировом судебном участке Таганского района столицы.

Напомним, в минувшую пятницу, 5 марта, Роскомнадзор привлек соцсети к ответственности за призывы к участию детей в незаконных акциях. Протоколы о нарушениях составили в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и YouTube.