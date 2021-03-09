Названы регионы России с наименьшим темпом роста случаев COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом назвал регионы России с наименьшим темпом прироста заболеваемости вирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвал три региона страны с наименьшим темпом прироста случаев заболеваемости COVID-19.

- Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Республика Тыва - 0,03%, — передает РИА Новости сообщение оперативного штаба.

За минувшие сутки в России выявили 9 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 10,9% заболевших не было клинических проявлений болезни. Лидерами по заболеваемости стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там выявили 1 066, 941 и 523 новых случаев COVID-19 соответственно. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4,32 миллиона человек.

Вылечились от коронавируса за сутки еще 9 931 человек. С начала пандемии от вируса вылечились 3 932 177 россиян.