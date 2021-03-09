Безработные россияне получат специальные соцвыплаты

В Минтруде рассказали о выплатах по соцконтракту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти четверть социальных контрактов в 2021 году планируется заключить с безработными россиянами, которым нужна помощь в трудоустройстве. Такие прогнозы озвучили в Минтруде.

В ведомстве рассказали, что в России по соцконтракту человек сможет рассчитывать на денежную выплату в размере регионального прожиточного минимума. Эти деньги выплачивается единоразово после заключения контракта.

Также человек получает аналогичные выплаты ежемесячно на протяжении трех месяцев с момента трудоустройства. Считается, что за этот срок можно проявить себя и укрепиться на новом месте. Тем более что три месяца – этот как раз максимальное время для испытательного срока, пишет «Российская газета».

Отмечается, что дополнительное пособие предусмотрено на период обучения, если человеку необходимо получить новые знания или повысить квалификацию для трудоустройства.

В Минтруде также добавили, что для получения всех выплат человеку необходимо будет соблюдать все условиях контракта, в частности, зарегистрироваться в центре занятости, проходить обучение и т.д. В противном случае, в мерах поддержки будет отказано.