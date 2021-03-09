Более 500 российских чиновников осудили за коррупцию в 2020 году

За прошедший год в России более 500 чиновников осудили за коррупцию Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти тысячу российских правоохранителей и более 500 чиновников осудили за коррупцию в 2020 году. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

- Обвинительные приговоры состоялись в отношении 949 должностных лиц правоохранительных органов, 539 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 58 депутатов регионального и муниципального уровня, совершивших преступления коррупционной направленности, — рассказал Балдин в разговоре с РИА Новости.

Ранее Виктор Балдин сообщил, что ущерб от коррупции в 2020 году превысил 63 миллиарда рублей. Это 11% от общей суммы ущерба, нанесенного в прошлом году всеми видами преступлений. Сумма взяток по преступлениям о получении взяток составила более трех миллиардов рублей, о даче взяток — 2,1 миллиарда рублей.