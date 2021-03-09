Telegram грозит штраф в 8 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в незаконных акциях Фото: Мария ЛЕНЦ

Мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 миллионов рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам принимать участие в незаконных митингах. Об этом сообщили в суде.

Как писал сайт kp.ru, ранее в суд поступило 12 протоколов о миллионных штрафах в отношении мессенджера Тelegram, солильных сетей Facebook, Twitter, TikTok и компании Google из-за неудаления контента с призывами детей в несанкционированных акциях. В суде уточнили, что в отношение Тelegram поступило два административных протокола. За подобные правонарушения грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Судебные заседания в отношении TikTok и Telegram назначены на 6 апреля текущего года.