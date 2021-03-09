Олег Степанов назначен послом России в Канаде

Олег Степанов. Фото: brics-russia2020.ru

Президент России Владимир Путин назначил Олега Степанова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Назначить Степанова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Канаде, — гласит текст документа.

С октября 2014 года эту должность занимал Александр Дарчиев. В январе 2021 года он был назначен директором департамента Северной Америки российского МИД.

Ранее Олег Степанов занимал пост директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.

В середине января 2021 года Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии. Другим приказом Путин освободил от обязанностей Анатолия Макарова, который занимал эту должность с 2016 года.