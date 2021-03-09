Искусственный сверхинтеллект сделает из человека "котика", заявил футуролог

Искусственный сверхинтеллект будет создан к 2070 году, заявил член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов. Он также отметил, что сверхинтеллект способен сделать из человека своеобразного домашнего животного, о котором надо заботиться, но его жизнь не влияет на хозяина.

- В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него, - рассказал футуролог в интервью РИА Новости.

Кузнецов также считает, что контролировать сверхинтеллект будет невозможно, и его развитие станет быстрее человеческого, а люди даже не смогут осознать контроль над ними, поскольку изменения в жизни будут положительными.

- При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным "котиком", а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать, - заявил футуролог.