Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса

Валентина Терешкова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в возрасте 84 лет сделала прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, после сделанной прививки Терешкова имеет антитела к COVID-19.

«Валентина Владимировна сказала, что у нее антитела появились, это следствие сделанной прививки, Валентина Владимировна сделала прививку», - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник, 9 марта.

Володин напомнил, что уже многие депутаты Госдумы привились от коронавируса, в том числе лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Болезнь очень коварная, молодые люди легко болеют, а последствия, кто об этом задумался?», - заявил председатель Госдумы, обращаясь к коллегам, отметив, что в России есть отечественная вакцины, но подчеркнул, что вопрос вакцинации остается делом каждого и решается индивидуально.