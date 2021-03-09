Эксперт Финуниверситета при правительстве РФ спрогнозировал срок запуска «Северного потока -2»

"Северный поток-2" может быть запущен в эксплуатацию осенью 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков спрогнозировал, когда проект «Северный поток-2» будет запущен в эксплуатацию. По его мнению, полностью завершить работы по укладке трубопровода и запустить по нему газ удастся уже к отопительному сезону 2021 года, то есть, к октябрю.

По его мнению, для завершения трубоукладочных работ необходимо максимум четыре месяца. Остальное время пойдет на согласование всех документов, тестирование системы.

- Сейчас судно-трубоукладчик «Фортуна» занята на мелководном участке первой нитке. А на «Академике Черском» завершаются подготовительные работы. В ближайшее время первое судно уступит работу «Академику Черскому», а само перейдет на устройство второй нитки на мелководном участке, - рассуждает эксперт.

При благоприятном сценарии, к маю укладка первой нитки газопровода будет полностью завершена.

Оператор проекта Nord Stream 2 заявляет о завершении трубоукладочных работ к сентябрю, но скорее всего, это перестраховка.

- Мне кажется, что они будут завершены ранее, а оставшиеся два месяца пойдут на пусконаладочные работы, заключил собеседник «Известий».

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН объяснила, почему США временно перестали проявлять агрессию к "Северному потоку-2".