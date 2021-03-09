Зеленский намерен встретиться с каждым лидером отдельно если встреча в «Нормандском формате» не состоится

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если не состоится встреча в «Нормандском формате», в которую входят Украина, Германия, Франция, Россия, то он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно.

«Я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно», - сказал украинский лидер на пресс-конференции в Киеве во вторник, 9 марта, напомнив, что подготовка к встрече ведётся и выразив надежду, что она все же состоится.

Зеленский отметил, что решение «этого важного вопроса» откладываться не будет, отметив, что после блокирования деятельности на Украине трех телеканалов, связанных с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком, увеличилось количество вооруженных провокаций на Донбассе.

«Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит», - добавил он, напомнив, что в среду, 10 марта, состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.