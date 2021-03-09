Депутат Владимир Вдонин вручил медали жительницам Пензенской области

Торжество состоялось накануне Международного женского дня. Фото: Архив депутата

Со словами приветствия ко всем женщинам обратился депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин. По словам народного избранника, представительницы прекрасной половины человечества не только являются хранительницами семейного очага, но и вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, достигают карьерных высот в различных профессиях.

- Выражаю искренние слова признательности и восхищения нашим замечательным женщинам за все, что вы делаете для общества, для семьи, для детей. Спасибо за самоотверженный труд, мудрость, душевную щедрость. Тепло и сердечно желаю любви, здоровья, благополучия, гармонии и весеннего настроения, - отметил депутат.

В торжественной обстановке парламентарий вручил многодетным мамам Нижнеломовского района медали «Материнская доблесть», а также подарки и цветы.