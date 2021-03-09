Треть депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Вячеслав Володин рассказал, что 35% депутатов Госдумы переболели коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

35% депутатов Государственной думы России переболели коронавирусной инфекцией, а 22% прошли вакцинацию, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

- Это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности, которые для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию, нам помогают, — цитирует Володина ТАСС.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что во время пандемии коронавирусной инфекции 181 депутат Государственной думы переболел COVID-19. По его словам, парламентарии не уходили ни на карантины, ни в отпуска. Так он ответил на критиков депутатов Государственной думы со стороны россиян. Он отметил, что граждане сами выбирали депутатов, и стоит уважать собственный выбор. По словам Володина, Государственная дума работала даже тогда, когда многие парламенты мира и Европы ушли на карантин.