Госдума приняла законопроект о штрафах за продажу гаджетов без российских приложений Фото: Иван ВИСЛОВ

Во вторник, 9 марта, Госдума России приняла во втором чтении законопроект об административных штрафах до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов и компьютеров без российского софта.

Согласно предложенной инициативе, за подобное правонарушение должностные лица должны будут заплатить штраф в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для компаний штраф составит от 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Напомним, поправки в КоАП (N757430-7) были внесены в парламент летом 2019 году группой депутатов.

Законопроект об административных штрафах за продажу смартфонов и компьютеров без российского софта шел в одном пакете с законопроектом, обязывающим продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. Данная норма должна вступить в силу с 1 апреля текущего года.