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Пригожин не понял песню певицы Manizha для Евровидения

Остальное творчество артистки продюсеру нравится
Антон Беспамятных
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Продюсер Иосиф Пригожин не понял песню певицы Manizha для Евровидения

Продюсер Иосиф Пригожин не понял песню певицы Manizha для Евровидения

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не понял песню Russian woman певицы Manizha, которую последняя представит на конкурсе Евровидение. Он добавил, что остальное творчество артистки ему нравится.

- Но хорошо, что хотя бы отправляют людей, имеющих отношения к музыке. У Манижи появится возможность получить хороший рекламный пакет для продвижения своего имени. Манижу узнают, — отметил Пригожин в разговоре с РИА Новости.

По результатам национального голосования в эфире Первого канала Manizha набрала 39,7%. Второе место занял дуэт #2Маши — их песня Bitter words набрала 35,7%. Тройку лидеров замкнула группа Therr Maitz с песней Future is bright (24,6%)

Ранее kp.ru опубликовал видео с национального голосования с выступлением всех участников. Мероприятие открыла группа Little Big, претендент на участие в Евровидении 2020 года.

Культура