Госдума снимает возрастные ограничения для госслужащих, назначенных президентом РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 9 марта, Госдума России на пленарном заседании приняла во втором чтении президентский законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

Напомним, законопроект, который разрешает некоторым государственным служащим работать после достижения 70 лет, был внесен на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным.

Документ предусматривает увеличение предельного возраста для пребывания на государственной гражданской службе с 65 до 70 лет для чиновников на посту категории «руководители» высшей группы должностей. Кроме того, предусмотрено введение ограничения для государственных служащих, назначение и увольнение которых осуществляются российским лидером.

Проект закона ранее получил поддержку правительства России и профильного комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Правовое управление нижней палаты также сообщило, что не имеет замечаний к данному документу.