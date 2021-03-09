Елизавете II подарили корги на фоне госпитализации супруга и интервью Меган Маркл

За всю жизнь у королевы Елизаветы II было около 30 собак Фото: REUTERS

Чтобы подбодрить Елизавету II после госпитализации супруга и скандала с младшим внуком и его женой, подданные подарили ей корги. Кроме того, еще одну собаку королева сама приобрела через интернет-магазин.

«Королева очарована. Невозможно представить себе королеву без единого корги. Это как лондонский Тауэр без воронов. Говорят, что они принесли с собой в замок много шума и энергии, пока принц Филип находится в больнице», — цитирует слова источника телеканал «360».

Напомним, вельш-корги пемброк – любимая порода британской королевы. Свою первую собаку Елизавета II получила от отца — короля Георга VI, когда ей было всего 18 лет. С тех пор королева всегда держала собак, максимальное число корги в ее доме достигало 13.

Однако в последнее время у королевы жила всего одна собака, и новых Елизавета в силу возраста заводить больше не собиралась. Однако волнующие события у нее дома, по всей видимости, заставили королеву передумать.

Напомним, ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью, в котором рассказали, что британцы, британские СМИ и даже королевская семья Великобритании придерживаются расистских взглядов, из-за чего молодой семье и пришлось покинуть страну, передает ФАН.

Такое заявление герцогов Сассекских сильно обидело британцев. Почти половина жителей страны осудила пару за такие резкие слова в адрес родной страны и своей семьи, передает Пятый канал.