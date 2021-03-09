Иммунолог развеял миф об значении антител после вакцинации от коронавируса

Иммунолог объяснил, имеет ли значение количество антител к SARS-CoV-2 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Измерять наличие антител к коронавирусу после вакцинации не имеет смысла, поскольку при наличии иммунного ответа организм защищён от заражения и эту защиту никак не усилить, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он также отметил, что иммунная система человека состоит из тысяч компонентов и их соотношение индивидуально для каждого человека. При этом число антител постепенно сокращается и после прививки, и после болезни, но организм остаётся под защитой.

- Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум, - рассказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, почему переболевшие коронавирусом люди быстро теряют уровень антител к заболеванию.

Также на сайте сообщалось, надо ли делать анализ на наличие антител, какими они бывают и можно ли заразиться коронавирусом дважды.