Песков: правительству удается сдерживать факторы, влияющие на цены продуктов

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены на продукты в России находятся под давлением целого ряда факторов, однако правительству удается эффективно сдерживать их влияние. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, по оценкам Кремля, ситуацию с ценами на продовольственные товары «в целом удается все-таки держать под контролем».

«Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности … Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство России приняло решение ввести постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. В кабмине отмечают, что новый инструмент даст возможность наладить системный анализ ситуации на рынке. Мониторингом и оценкой динамики стоимости товаров и услуг займется Министерство экономики и развития совместно с Росстатом и Федеральном антимонопольной службой.