Песков назвал некорректным сравнение "Спутника V" c "русской рулеткой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал сравнение "Спутника V" c "русской рулеткой" некорректным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает некорректными слова главы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" с "русской рулеткой". По словам представителя Кремля, препарат востребован и популярен по всему миру.

- В нескольких странах налаживает производство российской вакцины "Спутник V", это позволит удовлетворить растущие потребности внешнего рынка, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее разработчики "Спутника V" потребовали от EMA извинений за слова о "русской рулетке". По их мнению, слова главы EMA "вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы". Разработчики заявили, что подобные комментарии подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы, так как EMA не делало подобных заявлений о других вакцинах.