Лавров призвал разработать схему по возвращению Ирана и США к ядерной сделке

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров указав на необходимость разработать синхронную схему шагов по возвращению к сделке Ирана и США.

Как отметил министр, Россия приветствует решение администрации президента США Джо Байдена вернуться в СВПД, однако напомнил, что данное решение еще не реализовано, поскольку в самих Штатах, по его словам, «идет процесс осмысления того, каким образом это сделать».

Лавров подчеркнул, что сегодня есть те, «кто громче и громче говорит о том, что надо СВПД возродить в обновленном, модернизированном виде».

«Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объеме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями … Мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ОАЭ.