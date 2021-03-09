Глава Минздрава Австрии госпитализирован после вакцинации AstraZeneca Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован с неизвестной инфекцией через два дня после того, как ему поставили прививку от коронавирусной инфекции британско-шведского консорциума AstraZeneca.

Глава ведомства страны был доставлен в больницу во вторник, 9 марта, и врачи диагностировали у министра инфекционное заболевание неясного генеза. Как сообщили в Минздраве, состояние Ханта «никак не связано со сделанной два дня назад прививкой».

В данное время министр получает антибиотики и должен оставаться определенное время в больнице под наблюдением врачей.

«Ожидается, что министр вскоре полностью выздоровеет», - приводит ABC News заявление канцелярии Минздрава.

Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти и болезни двух привитых женщин. Власти страны расследуют связь гибели 49-летней пациентки и возникновение тромбоэмболии лёгочной артерии у 35-летней пациентки со сделанной ранее прививкой.