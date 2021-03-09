Госдума приняла законопроект о блокировке данных с оправданием экстремизма Фото: REUTERS

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.

Изменения предлагается внести в статью 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ предусматривает введения ограничений на доступ к информации, которая содержит обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Соответствующие решение будет принимать генеральный прокурор России или его заместители.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, блокировать подобный ресурс будут только при выявлении фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.

«Норма, предусмотренная законопроектом, позволит осуществить блокировку интернет-ресурсов, распространяющих информацию экстремистского и террористического толка, угрожающую безопасности государства и проживающих в нем граждан», - говорится в пояснительной записке.