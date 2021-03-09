Йоахим Лев покинет сборную Германии по футболу после Евро-2021

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение покинуть команду после Евро-2021 Фото: Виктор Гусейнов

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев покинет команду после чемпионата Европы, который состоится летом 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Лев сам попросил расторгнуть с ним контракт, который изначально действовал до чемпионата мира 2022 года. В своем обращении он отметил, что делает этот шаг сознательно и остается очень мотивированным перед чемпионатом Европы.

- Горжусь, потому что для меня это нечто особенное и большая честь быть причастным к моей стране. И потому, что я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал их в их развитии, — отметил Лев.

Йоахим Лев работает в тренерском штабе сборной Германии с 2004 года, когда занял пост ассистента главного тренера. В 2006 году он был назначен главным тренером национальной команды. При нем сборная выиграла ЧМ-2014 в Бразилии и Кубок конфедераций-2017, по два раза брала "бронзу" на ЧМ и ЧЕ, а также завоевывала "серебро" чемпионата Европы.

Ранее главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак ответил на предложение возглавить сборную России по футболу. Он отметил, что у национальной команды уже есть тренер, и он переживает за игроков, чтобы они радовали болельщиков.