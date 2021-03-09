Умер Мозес Маккормик, YouTube-блогер из США

Умер Мозес Маккормик, популярный американский YouTube-блогер. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Умер Мозес Маккормик, популярный американский YouTube-блогер. 39-летнйи мужчина известен под псевдонимом Laoshu. Блогер скончался 4 марта из-за болезни сердца.

Как передает The Daily Dot, родственники интернет-звезды организовали сбор пожертвований, чтобы перевезти тело блогера из штата Аризона в его родной штат Огайо.

- Он повлиял на жизни огромного количества людей по всему миру. У него была преданность и страсть не только к обучению, но и к преподаванию множества языков, — гласит текст на странице для сбора пожертвований.

На канал Laoshu подписано 1,1 миллиона человек. Блогер прославился отличным знанием нескольких языков: китайского, корейского, японского, болгарского, тайского, турецкого, русского и других. Свои знания он демонстрировал в рамках юмористических видео.

В начале января 2021 года ушел из жизни российский Youtube-блогер Денис Бейсовский. Незадолго до смерти он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и поражением легких в 75 процентах. Канал Бейсовского был посвящен видеоиграм.