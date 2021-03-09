Песков: В Кремле обеспокоены информацией о возможной кибератаке от США

Песков рассказал об обеспокоенности угрозой кибератаки со стороны США на российские системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле выразили крайнюю обеспокоенность публикацией The New York Times о возможной кибератаке со стороны США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что подобные инциденты можно считать международной киберпреступностью.

Ранее в газете New York Times появилась информация о запланированной Штатами кибератаке по российским системам в ближайшие три недели. Издание также добавило со ссылкой на источники, что атаку произведут по системам, связанным с российскими властями, а затем введут санкции в ответ на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind. В ней администрация президента США Джо Байдена обвиняет российских специалистов.

- Важно напомнить в этом контексте, что мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма, - отметил Дмитрий Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщал о реакции членов Совета Федерации на планы США провести серию кибератак на российские системы.