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Политика

Песков: В Кремле обеспокоены информацией о возможной кибератаке от США

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков рассказал об обеспокоенности угрозой кибератаки со стороны США на российские системы

Песков рассказал об обеспокоенности угрозой кибератаки со стороны США на российские системы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле выразили крайнюю обеспокоенность публикацией The New York Times о возможной кибератаке со стороны США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что подобные инциденты можно считать международной киберпреступностью.

Ранее в газете New York Times появилась информация о запланированной Штатами кибератаке по российским системам в ближайшие три недели. Издание также добавило со ссылкой на источники, что атаку произведут по системам, связанным с российскими властями, а затем введут санкции в ответ на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind. В ней администрация президента США Джо Байдена обвиняет российских специалистов.

- Важно напомнить в этом контексте, что мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма, - отметил Дмитрий Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщал о реакции членов Совета Федерации на планы США провести серию кибератак на российские системы.