Образовательный кредит можно будет оформить через госуслуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На портале госуслуг может появиться сервис по выдаче образовательного кредита. Об этом говорится в докладе "О реализации плана деятельности министерства на период с 2019 по 2024 год за 2020 год".

- В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию электронного администрирования процесса взаимодействия Минобрнауки России, заемщика, банка и ООВО (образовательной организации высшего образования, - говорится в документе.

Напомним, летом 2020 правительство России изменило правила выдачи кредитов на образование. Теперь фиксированная ставка понизилась с 8,5% до 3% годовых. Кроме того, льготный период кредитования после окончания учебы увеличился с 3-х до 9 месяцев. Как пояснил Михаил Мишустин, такая мера даст выпускникам возможность трудоустроиться и не испытывать больших финансовых трудностей при выплатах.

Сам срок погашения кредита также вырос. Теперь выпускники могут погасить его в течение 15 лет, а не 10, как было раньше.