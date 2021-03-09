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Unilever уберёт слово "нормальный" с упаковок косметики Dove, Sunsilk и Axe

Опрос среди покупателей показал негативные эмоции к этому прилагательному
Ася КУЗНЕЦОВА
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концерн Unilever планирует отказаться от использования слова "нормальный" на упаковках своих косметических средств

концерн Unilever планирует отказаться от использования слова "нормальный" на упаковках своих косметических средств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британско-нидерландская корпорация Unilever заявила об отказе от использования слова "нормальный" на упаковках своих косметических средств, сообщается в официальном заявлении Unilever, опубликованном на сайте компании.

- Мы знаем, что удаление [слова] "нормальный" с наших продуктов и упаковок не решит проблему само по себе, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из ряда действий, которые мы предпринимаем в рамках нашего позитивного видения красоты, цель которого - не только наносить меньше вреда, но и приносить больше пользы людям и планете, - заявили представители корпорации.

Такое решение в концерне объяснили негативными эмоциями покупателей, о которых стало известно при опросе. Оказалось, что слово "нормальный" заставляет многих людей "чувствовать себя отчуждёнными".

Сообщается также, что слово "нормальный" уберут с продукции марок Dove, Sunsilk, Axe и нескольких других в рамках новой стратегии компании "Позитивная красота". Её целью организаторы называют "создание большего блага людям и планете". Компания также планирует не менять пропорции тела и тона кожи моделей для рекламных фото.