Путин обсудит развитие Дальнего Востока и Арктики с кабмином 10 марта 2021

Президент России Владимир Путин обсудит с кабинетом министров развитие Арктики и Дальнего Востока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин проведет 10 марта 2021 года совещание по видеосвязи с кабинетом министров, в рамках которого обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- 10 марта Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи, — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, с докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Кроме того, участники совещания обсудят ряд текущих вопросов.

Ранее появилась информация о том, что Северный флот и Русское географическое общество проводят новую экспедицию в Арктике. Помимо выполнения основных задач, они собираются отыскать погибшие во время войны корабли и суда Северного флота и союзников. Пока не стоит ожидать сенсационных результатов экспедиции из-за крайне скудной исходной информации из донесений времен войны.