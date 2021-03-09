В Италии готовы производить вакцину «Спутник V» без одобрения EMA Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Италии готовы производить российскую вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и без одобрения Европейского агентства лекарственных средств. Об этом во вторник, 8 марта, заявил глава Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

- Важно понимать, что сам процесс производства препарата не имеет отношения к розничным продажам вакцин. Это два совершенно разных процесса. Даже если мы не получим одобрения ЕС, то по-прежнему есть много других стран, где эта вакцина очень нужна, - отметил он в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, РФПИ и компания Adienne Pharma&Biotech подписали договор о производстве «Спутника V» на территории Италии. Вакцину начнут производить в этой стране уже в июле 2021 года. По планам, до конца года в Италии должны произвести около десяти миллионов доз российского препарата.

Напомним, в настоящее время Европейский союз проводит экспертизу российской вакцины. Одобрение европейского регулятора позволит привить против коронавируса примерно 50 миллионов человек. Накануне председатель ЕМА Криста Виртумер-Хохе сравнила возможность экстренного одобрения препарата для применения в Австрии с «русской рулеткой», после чего создатели «Спутника V» потребовали от регулятора ЕС извинений.