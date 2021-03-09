Депутат Борис Менделевич предложил включить декрет в трудовой страж родителей

Декретный отпуск предлагают включить в общий трудовой стаж родителя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич предложил включить декретный отпуск в трудовой стаж родителей.

Рассуждая на тему запрета абортов, парламентарий отметил, что подобными мерами не удастся склонить женщину к решению родить ребенка.

- Реакция может быть обратной. Попытка навязать рождение приведет к росту числа нелегальных абортов и детей-сирот, - комментирует ФАН Борис Менделевич.

Куда действеннее будет создать условия для рождения. Какие-то преференции, которые позволят родителям сделать выбор в пользу ребенка.

- Почему бы не включить время ухода за малышом в общий трудовой стаж. Считаю, что это такая же работа, она требует огромных усилий, - заключил депутат.

Он полагает, что после рождения малыша отцы должны иметь возможность трудиться неполный день. А чтобы семья не оказалась за чертой бедности, нужно выплачивать адекватные пособия на ребенка.

- Нужно предлагать решения, а не ставить условия. В противном случае во время подпольного аборта мы можем потерять и дитя и мать, - заключил депутат.