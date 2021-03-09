Писательница Юлия Шилова: «Татьяна Полякова скрывала рак, но в глазах была какая-то грусть»

Татьяна Полякова умерла 8 марта. Фото: instagram.com/polyakova_detektiv/

Юлия Шилова – известный автор детективов – рассказала о своей коллеге, писательнице Татьяне Поляковой. Она умерла 8 марта во Владимире. Причиной стало онкологическое заболевание.

Свою болезнь Полякова до последнего скрывала и старалась не допускать слухов о проблемах со здоровьем.

- Моя последняя встреча была достаточно короткой. Татьяна поначалу скрывала свою болезнь, прекрасно выглядела, но в глазах уже была какая-то грусть. Мы встретились в перерывах между съемками и толком не успели пообщаться, - рассказала Юлия Шилова «Ридусу».

Новость о смерти коллеги стала для нее «чудовищным шоком». Они были знакомы 20 лет и за эти годы Татьяна Полякова не раз доказывала, что она добрый и открытый человек, который всегда готов прийти на помощь.

- Это человек, с которым невозможно было поругаться, она никого не обижала. Всегда опасалась подвести людей, - говорит собеседница издания.

Что касается слухов, что на Полякову работали «литературные рабы» - это, по мнению Шиловой, выдумка.

- У нее был свой характерный, легко узнаваемый стиль. Кроме того, писателей, за которых работает большой коллектив «литературных рабов», обычно не приглашают на различные издательские мероприятия. Не позовешь же туда 40-60 человек, - заключила Шилова.