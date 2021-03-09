В Самарской области губернатор несмотря на все вызовы для экономики добился сохранения социальной направленности бюджета

Дмитрий Азаров вместе с коллегами обсудил, как увеличить региональный бюджет. Фото: Правительство Самарской области

На днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с парламентариями, депутатами госдумы и представителями контрольно-надзорных органов обсудил внесение изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В соответствии с законопроектом, который внесло областное правительство в думу, в бюджете предложили учесть безвозмездные поступления из федеральной казны на сумму более 4,5 миллиардов рублей, которые направят на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, оснащение объектов спортивной инфраструктуры и поддержку товаропроизводителей.

— 70% регионального бюджета мы направили на социальную сферу. Это несмотря на те вызовы, с которыми сталкивается сегодня наш регион, другие регионы РФ, да и весь мир, которые влияют на экономику и на доходную часть бюджета, — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что губерния продолжит добиваться увеличения доходной части бюджета, в том числе, за счет федеральных средств. Кроме того, губернатор напомнил, что действенным способом решения проблем граждан может стать не только внесение поправок о перераспределении бюджетных средств на конкретные цели, но и помощь людям при участии в программах поддержки общественных инициатив, таких, как губернаторский проект «СОдействие», помогающий просто решить проблемы в самых разных сферах.

— Ранее предусмотрены свыше 250 миллионов на поддержку общественных инициатив. А значит, вы имеете возможность организовать граждан, получить эти средства гранта и решить те задачи, которые ставят перед вами избиратели, — акцентировал внимание депутатов Дмитрий Азаров. — Помогите им разобраться с этой грантовой поддержкой, подготовить документы. Вы знаете, что на средства грантов по поддержке общественных инициатив благоустроенно огромное количество общественных пространств, создано музеев.

Отметим, что ранее Самарская область получила федеральную поддержку и в других сферах. В частности, Правительство РФ направило туда более 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог.