Умер Ларс-Йёран Петров, вокалист шведской группы Entombed Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Ларс-Йёран Петров, вокалист шведской дэт-метал группы Entombed. Музыканта не стало в минувшее воскресенье в возрасте 49 лет. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на странице музыкального коллектива в социальной сети Facebook.

- Он был и навсегда останется прекрасным другом. Это был человек, который своей музыкой и уникальным характером повлиял на жизни многих людей. В одном интервью его спросили, что он хотел бы написать на своей могиле. Он ответил: «Я никогда не умру». И ты не умер. Ты будешь вечно жить в наших сердцах, - написали коллеги вокалиста.

Они сообщили, что в минувшем году медики диагностировали у Петрова редкую и неизлечимую форму рака – холангиокарциному.

Ларс-Йеран Петров основал свою собственную дэт-метал группу Entombed A.D. после распада первоначального коллектива Entombed в 2014 году. Вокалист сотрудничал с такими метал-коллективами, как Amon Amarth и Comecon, а также играл на ударных в проекте Morbid.