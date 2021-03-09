Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и трех ее внуков в Ликино-Дулеве. Фото: кадр из видео

Орехово-Зуевский суд Подмосковья заключил под стражу 32-летнего жителя Ликино-Дулево, которого подозревают в убийстве женщины и троих ее внуков. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил Следственный комитет России на своем официальном сайте.

Напомним, убийство произошло 7 марта: в квартире в городе Ликино-Дулево были найдены тела 45-летней женщины и троих ее внуков (восьмилетней девочки и двухлетних мальчиков) с множественными колото-резаными ранениями. В квартире также находился племянник погибшей в неадекватном состоянии.

- Следователи и криминалисты изъяли из квартиры семь ножей, компьютер и телефоны подозреваемого, а также взяли у него биологические образцы. В крови мужчины нашли алкоголь и наркотическое вещество. В 2020 году он находился на стационарном лечении в психиатрической больнице, - говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи продолжают расследование, устанавливают мотив и обстоятельства убийства. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

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